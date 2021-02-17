Астрахань, , 14:54 — REGNUM В Астрахани с 20 февраля начнёт работу выездной пункт вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Пункт развернут в ТРЦ «Ярмарка». Работать он будет без выходных. Любой желающий при наличии удостоверения личности сможет сделать там прививку от коронавируса.

«Мы набрали хорошие темпы по вакцинации против COVID-19. Сейчас в область поступили 21 062 дозы двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Привито 18 592 человека. Ни одной сколько-нибудь значимой аллергической реакции на прививку у астраханцев не наблюдалось», — рассказал региональный министр здравоохранения Алексей Спирин.

До конца февраля общее количество доз вакцины, которое поступит в регион, составит 42 тыс. 400. Основная цель — привить не менее 60% населения.

Регион стал одним из первых в России, начавших переводить ковидные койки в плановые. К 15 февраля осталось 630 госпитальных коек, свободны более 21% из них. Плановая медицинская помощь в регионе восстановлена на 75−80% от уровня 2019 года. В планах — полная ликвидация ковидных коек в Александро-Мариинской больнице. Круглосуточные центры амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее постепенно переведут на дневной режим работы.