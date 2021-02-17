Челябинск, , 14:54 — REGNUM В Челябинске работники агрокомплекса «Чурилово» жалуются на задержки зарплаты. Об этом пишут СМИ.

О проблеме граждане написали в группе «А.Л. Текслер, помоги!!!» в социальной сети «ВКонтакте». «Постоянные задержки и заморозки заработной платы!!! У людей кредиты, ипотеки, дети…», — жалуется автор обращения. По его словам, у некоторых работников уже нет денег на то, чтобы ездить на работу и содержать семью.

В самом агрокомплексе «Чурилово» заявили изданию Накануне.Ru, что зарплата была перечислена всем работникам 16 февраля. Задержка составила менее 15 дней.

В компании также пообещали, что к 26 февраля задержка будет целиком устранена.