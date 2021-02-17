Москва, , 14:51 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан», — говорится в сообщении.

Таким образом, помимо Узбекистана, «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.