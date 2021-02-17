Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Историки и архитекторы выступили в поддержку ветеранов, требующих восстановить в Екатеринбурге Краснознамённую группу с орденом Ленина. Об этом представители экспертного сообщества сообщили журналистам.

Ранее ветеранские организации призвали нового мэра города Алексея Орлова не отказываться от планов по возвращению народного памятника на историческом месте. Перед этим Орлов усомнился, стоит ли возвращать символ Победы в центр города.

Как передаёт ИА «Красная Весна», ветеранское сообщество поддержали завкафедры градостроительства УралГАХУ Сергей Санок; архитектор-градостроитель Сергей Токарев; архитектор Ольга Горнева; специалист по охране культурного наследия Елена Двойникова; председатель гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Артем Брусницын, создатель историк и искусствовед, создатель фестиваля современного искусства «Стенограффия» Евгений Фатеев, историк, замдиректора музыкального училища имени Чайковского Евгений Лядов и историк, педагог Александр Богатырев.

Ранее своё особое мнение за возвращение Краснознамённой группы на историческое место высказали главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков и член правления свердловского отделения Союза архитекторов России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник вручили за вклад горожан в Победу над фашистами, а также за трудовые и научные достижения. Краснознамённую группу варварски демонтировали в 2013 году.

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