Красноярск, , 14:45 — REGNUM Красноярский краевой суд 17 февраля продлил меру пресечения бывшему руководителю краевого отделения Пенсионного фонда России Денису Майбороде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Майборода обвиняется в превышении должностных полномочий (п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Арест Майбороде продлён ещё на три месяца (всего — до 16 месяцев и одного дня), то есть до 20 мая 2021 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Майборода был задержан в январе 2020 года. В краевом суде напомнили, что следствие инкриминирует ему совершение двух умышленных тяжких и двух особо тяжких преступлений.

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