Вашингтон, , 15:08 — REGNUM В 2021 году Европейский союз получит еще 200 млн доз вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer совместно с ее немецким партнером BioNTech. Об этом 17 февраля сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании из США.

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«Pfizer и BioNTech сегодня объявили о соглашении с Европейской комиссией о поставке дополнительных 200 млн доз вакцины от COVID-19 COMIRNATY в 27 государств Европейского союза (ЕС)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ЕС имеет возможность запросить еще 10 млн доз данного препарата и подчёркивается, что данное соглашение является дополнительным к соглашению о поставке компанией странам союза 300 млн доз.

При этом отмечается, что данные дополнительные 200 млн доз могут быть поставлены Евросоюзу в 2021 году, 75 млн из которых — во втором квартале текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была сертифицирована для массового применения властями Узбекистана.