Москва, , 14:37 — REGNUM На портале российском государственных услуг могут запустить голосования для реализации механизма публичных слушаний, который может быть использован даже в небольших поселениях. Об этом 17 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Для реализации этой задумки в правительстве подготовили соответствующих законопроект. Он позволит гражданам удалённо участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях при помощи портала госуслуг.

«Даже в самых небольших населенных пунктах такое голосование станет доступно через единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, обязанность которого — предоставить людям техническую возможность высказать своё мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме», — заявил Мишустин.

Премьер-министр отметил необходимость услышать мнение каждого жителя при реализации проектов в сфере благоустройства или строительства значимых объектов.

Мишустин обратил внимание, что эта тема не раз обсуждалась во время поездок с представителями органов власти и общественностью.

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