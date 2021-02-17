Ставрополь, , 14:35 — REGNUM В Ставропольском крае предстанет перед судом за преступление 22-летней давности участник похищения человека. Вместе со своими подельниками в ноябре 1998 года он похитил с целью выкупа 19-летнего сына директора сельхозпредприятия.

Молодого человека вывезли в Чечню, где содержали в течение нескольких месяцев в невыносимых условиях. В это время похитители требовали денег от родных своей жертвы.

Двое участников похищения были осуждены еще в июне 1999 года, а третий обвиняемый ударился в бега. Его поймали только в 2018 году.

В настоящее время дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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