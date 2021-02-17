Белгород, , 14:36 — REGNUM 144 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 17 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 154 пациента, зарегистрированы четыре летальных исхода.

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В стационарах находятся 1016 пациентов, из них 51 подключён к ИВЛ. На амбулаторном лечении 3,4 тысячи человек, на самоизоляции 11 тыс. 961 житель. Всего в Белгородской области подтверждены 30 тыс. 202 случая заражения коронавирусом, выздоровели 25 тыс. 328 человек, скончались от осложнений при коронавирусе 458 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 61 тыс. 960 заявок, в том числе 2015 за последние сутки. Получили первый компонент 54 тыс. 464 добровольца, полностью завершили прививки 7156 человек.