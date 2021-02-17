Уфа, , 14:36 — REGNUM Сильный снег, ветер и ухудшение видимости ожидается в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

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Сообщается, что в республике ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сильный снег, видимость менее 500 метров.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 18 февраля в регионе ожидается температура воздуха до — 33 °C, а днем столбик термометра может опуститься до — 18 °C. На отдельных участках дорог могут образовываться снежные заносы.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах и не нарушать правил дорожного движения, а также соблюдать скоростной режим.

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