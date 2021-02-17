Буэнос-Айрес, , 14:29 — REGNUM Через день после начала очного и поэтапного учебного года в Аргентине профсоюзы учителей страны проведёт 72-часовой протест, требуя отклонить протокол здравоохранения правительства Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Учителя, состоящие в профсоюзе Ademys (Ассоциация преподавателей города Буэнос-Айрес), решили приостановить занятия с 17 до 19 февраля, учитывая, что условия для безопасного возвращения в школу отсутствуют. Требование выдвинуто в дополнение к требованию о повышении зарплаты от UTE (Профсоюз работников образования).

Генеральный секретарь Ademys Мариана Скайола подсчитала, что безопасные санитарные условия не гарантируются в школах Буэнос-Айреса, и одобрила прекращение деятельности.

«Условия безопасного возврата, как указывает протокол, не выполняются; напротив, на каждую школу возлагается ответственность за применение протоколов, что расширит неравенство в образовании, поскольку все они не имеют одинаковых ресурсов», — заявила Скайола.

Параллельно учителя UTE проведут день организации, борьбы и распространения знаний вместе с образовательным сообществом в каждой школе в защиту здоровья и образования.

«Городское правительство должно гарантировать условия безопасности и гигиены для очного образования. Это подразумевает вложения в расходы, материалы и инфраструктуру. Мы будем вместе с образовательным сообществом требовать безопасного пребывания в учреждениях», — подчеркнули в ассоциации.

Секретарь по связям с общественностью UTE Паула Галиньяна заявила Radio 10, что они очень обеспокоены, и объяснила, что на прошлой неделе они провели опрос в некоторых школах и обнаружили много недостатков.

Учителя выразили в заявлении свое неприятие протокола ведомства, который они описали как «двусмысленный, неточный, противоречивый, частичный и недостаточный, чтобы гарантировать здоровье образовательного сообщества».

Ранее правительство Буэнос-Айреса утвердило график начала занятий и заверило, что возвращение будет происходить постепенно, а протокол будет применяться в соответствии с реальностью каждой школы, при этом во всех учреждениях присутствующих обязали носить маски для лица и измерять температуру при входе.