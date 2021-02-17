Владикавказ, , 14:26 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение руководителю управления Россельхознадзора. Её обвиняют в покушении на получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности и растрате, сообщили 17 февраля в пресс-службе СКР по региону.

Женщина задержана и находится под домашним арестом на время следствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что и. о. главы управления в июне 2020 года заставляла своих подчиненных брать взятки с каждой машины на пунктах пропуска через границу. Сумма вознаграждения за беспрепятственный проезд составляла 3 тыс. рублей. Однако ее коллеги отказались от совершения преступлений.

Кроме того, обвиняемая с марта по август 2020 года участвовала в коммерческой деятельности. Она предоставляла компании «Алания» через своего сына преимущественное право по прохождению ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

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