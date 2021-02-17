Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM В торговом центре «Дирижабль» (Екатеринбург) стартовала вакцинация от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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В ТЦ открылся мобильный пункт, где каждый горожанин может поставить прививку от новой коронавирусной инфекции. С 11:00 до 15:00 (время местное) вакцинацию прошли более 400 человек.

Чтобы привиться, от горожанина требуют лишь паспорт, полис и СНИЛС. Привившимся выдают направление на ревакцинацию.

Отметим, в соцсетях некоторые жители пожаловались на неорганизованность процесса: в частности, стоящие в очереди не соблюдают социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2021 года в регион поступило ещё 30 тыс. доз вакцины.

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