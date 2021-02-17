Пенза, 17 февраля 2021, 14:30 — REGNUM Об ухудшение погодных условий объявлено в Пензенской области. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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В предстоящие сутки, 18 февраля прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Ночью и утром в четверг ожидается местами по области мороз до минус 30 градусов.
Во избежании переохлаждений и обморожений населению рекомендуется не выходить без необходимости на улицу, избегать пребывания на морозе детей и домашних животных.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе в предстоящую субботу, 20 февраля должна была состояться сельскохозяйственная ярмарка-презентация. В связи с погодными условиями мероприятие переносится на 27 февраля.
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