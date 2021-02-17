Благовещенск, 17 февраля 2021, 14:22 — REGNUM В настоящее время жизни учащихся начальной школы в городе Благовещенске Амурской области, которые попали в больницу после распыления в гимназии газового баллончика, находятся вне опасности. Об этом 17 февраля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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В ведомстве уточнили, что все трое были немедленно осмотрены узкими специалистами в приёмном отделении Амурской областной детской клинической больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в гимназии №1 в Благовещенске Амурской области в течение учебного дня сразу трое детей потеряли сознание. К школе съехались экстренные службы — скорая помощь, пожарные, полиция.
По предварительной версии следствия, дети потеряли сознание из-за распылённого одним их учеников средства, «предназначенного для необходимой обороны, с раздражающим веществом». Начата проверка.
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