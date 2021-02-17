Казань, , 14:21 — REGNUM На территории Татарии с 16 февраля установилась аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9−15 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

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В Татарии отмечается минимальная температура воздуха −25…−30 градусов, в отдельных районах республики — до минус 37 градусов. Ожидается, что аномальные морозы продержатся до 25 февраля.

Населению рекомендуют особо внимательно относится к пожилым людям и маленьким детям. Молодежи, следящей за модой, следует одеваться по погоде, чтобы не допустить обморожений.

ИА REGNUM напоминает, в ближайшие дни морозы в Саратовской области не отступят, а будут только крепчать. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более ожидается до 19 февраля.

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