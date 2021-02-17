Челябинск, , 14:14 — REGNUM Прокуратура Челябинской области поставила вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело по факту хищения более 16 млн рублей. Оно было допущено при реставрации здания театра оперы и балета, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение было выявлено региональным Главным контрольным управлением. Затем прокуратура и полиция провели проверку. Ремонтные работы шли в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, планировавшимся на 2020 год. Проверяющие установили, что при реставрации цоколей фасада, а также ступеней и покрытий крылец был использован боле дешёвый материал, чем тот, который оговаривался в контракте. В результате областной бюджет понёс ущерб в размере более 16 млн рублей.

В действиях неустановленных лиц подрядчика прокуратура усмотрела мошенничество в особо крупном размере. Материалы проверки направлены в Главное следственное управление регионального главка МВД.