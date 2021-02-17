Махачкала, , 14:12 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов в течение 2020 года пресекли в Дагестане около 700 преступлений террористической направленности. За весь прошедший год не было потерь среди силовиков и правоохранителей, что говорит об улучшении ситуации в сфере борьбы бандподпольем. Об этом заявил 17 февраля руководитель МВД по региону Абдурашид Магомедов.

Министр сообщил также о выявленных жителях субъекта, которые выехали за рубеж и являются членами незаконных вооруженных формирований. Установлены 150 таких лиц, в том числе много женщин. Также Магомедов предоставил данные о ликвидированных боевиках на территории Дагестана.

«В прошлом году в боестолкновениях на территории республики было убито девять боевиков, выявлено несколько спящих ячеек», — приводит слова Магомедова РИА Дагестан.