Стокгольм, , 14:12 — REGNUM 17 февраля правительство Швеции представило новые антикризисные меры во исполнение закона о пандемии. О том, какие виды деятельности центральные власти намерены ограничить в ближайшее время, рассказала министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции.

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«Спадающее распространения коронавирусной инфекции прекратилось, что вызывает беспокойство. Существует значительный риск третьей волны заражения», — заявила министр.

Сейчас власти подготовили обширный комплекс мер и инструментов, которые предусматривают серьезное ужесточение действующих ограничений. Среди прочего, к ним относятся: закрытие торговых центров, тренажерных залов и непродовольственных магазинов.

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