Томск, , 14:08 — REGNUM От коронавируса привились уже 13 565 жителей Томской области, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в администрации региона. В том числе оба компонента вакцины получили 4572 человека.

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В регион поступило 7850 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). За весь период прививочной кампании Томская область получила 30 012 доз вакцины.

В прививочных пунктах Томска открыты дополнительные кабинеты для иммунизации. Заявки на вакцинацию на сегодняшний день оставили 34 тысячи жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в Томской области подтверждено 29 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 27 475 человек.

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