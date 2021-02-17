Киев, , 14:07 — REGNUM В Киеве у здания правительства состоялась акция протеста, организованная рабочими железнодорожной отрасли. Об этом сообщил 17 февраля Telegram-канал Klymenko Time.

«Профсоюзу железнодорожников и транспортных строителей не нравится принятое решение о сокращении вакантных должностей в локомотивных депо на Юго-Западной железной дороге», — сказано в сообщении.

Журналисты отметили, что акция протеста собрала довольно много людей. Они стоят с флагами профсоюзных организаций и даже соорудили импровизированную цену.

Напомним, ранее политический эксперт Виталий Теплов предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог запретить деятельность трёх оппозиционных телеканалов, чтобы сбить волну протестов против повышения тарифов на ЖКХ.

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