Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Спад распространения коронавирусной инфекции в Швеции, похоже, остановился. В отдельных ленах фиксируется ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила газета Expressen.

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Особую тревогу вызывает Вестерботтен. На прошлой неделе уровень заражения коронавирусом в этом лене составил 687 случаев на 100 000 жителей. Средний показатель по стране находился на отметке в 400 случаев заражения на 100 000 жителей.

В Стокгольме темпы распространения коронавируса значительно снизились в январе, но на прошлой неделе эпидемиологическая ситуация начала меняться в худшую стороны. Тем не менее в столичном регионе уровень заражения все еще ниже, чем в среднем по стране.

Риск третьей волны пандемии для Швеции считается высоким, сообщили в Агентстве общественного здравоохранения.

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