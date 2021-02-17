Краснодар, , 14:00 — REGNUM Транспортное сообщение с населенными пунктами Кушинка, Режет и Десятый километр Апшеронского района Краснодарского края прервано из-за сильного снегопада 17 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Жителям этих посёдков продовольствие доставили сотрудники МЧС России.

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В посёлках, которые оказались фактически отрезаны от мира, проживают 87 человек, в том числе, 17 детей. Единственным средством передвижения была узкоколейка от села Черниговского, по которой ходит автомотриса: на ней детей возят в школу, привозят продукты. Однако из-за снегопада проезд по узкоколейке невозможен. Чтобы доставить продукты и товары первой необходимости жителям, 17 февраля в отдаленные населенные пункты на трёх снегоходах направились спасатели «Кубань-СПАС». По бездорожью им предстоит проехать десять километров.

На данный момент в Апшеронском районе идёт снег, высота снежного покрова достигает 60−70 см, температура воздуха — минус 10 С. В течения дня осадки продолжатся. В районе действует режим повышенной готовности.