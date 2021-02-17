Стокгольм, , 13:59 — REGNUM В настоящее время в Евлеборге, расположенном в центральной части Швеции, стремительно растет уровень распространения «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В интервью общественной телевещательной организации главный инфекционист лена Евлеборг Шах Джалал заявил, что в течение 6-й недели 19% всех жителей Евлеборга, результат на коронавирус которых оказался положительным, были заражены «британским» штаммом коронавируса. Две недели спустя данных показатель составлял всего лишь 11%.

Число госпитализированных больных в больницах Евлеборга за последнее время также увеличилось. По состоянию на 15 февраля под контролем медиков с диагнозом COVID-19 находились 34 пациента по сравнению с 20 неделей ранее.

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