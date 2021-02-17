Москва, , 13:55 — REGNUM Биометрическая идентификация лиц авиапассажиров в аэропортах является естественным развитием внедрения биометрических заграничных паспортов с десятилетним сроком действия, удобство которых давно оценили российские путешественники, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«Помимо двукратного увеличения срока действия документа, технология предоставляет множество преимуществ: мгновенный автоматический ввод данных в базы паспортного контроля, исключающий возможность ошибки оператора, практически нулевую вероятность ошибки идентификации пассажира, ускоренное прохождение паспортного контроля.

Внедрение технологии биометрического контроля пассажиров на внутренних рейсах, а в перспективе — полная автоматизация процедуры паспортного контроля за счет автоматического распознавания лица и голоса пассажира на основе нейросетевых технологий позволят поднять качество оказываемых пассажирам услуг и безопасность полетов на новый уровень.

Существенно сократятся очереди на паспортный контроль, являющиеся настоящим бичом многих аэропортов мира. Автоматизация контроля позволит снизить расходы наземных служб и в перспективе уменьшить стоимость авиабилетов.

Единственная категория пассажиров, которым новая технология может и должна доставить неудобства — нарушители, чьи документы не в порядке. Их, несомненно, ожидают трудные времена», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ выступил за введение биометрии в аэропортах. К концу 2023 года такой вид идентификации в предполётной зоне должен появиться уже в 6% аэропортов страны.

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