Стокгольм, , 17:33 — REGNUM По словам профессора философии Стокгольмского университета Торбьёрна Тенншё, вакцину от COVID-19 в первую очередь должны были получить люди трудоспособного возраста и лишь затем — пожилые граждане. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу SVT Nyheter.

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Сам Тенншё со своей стороны не откажется от вакцины, если она будет ему предложена. Однако ученый в этом открыто признается, указывая на несовершенную природу человека.

«Я, как и все остальные люди, эгоистичен, но считаю, что это неправильно», — признался Тенншё.

По его мнению, в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 должны были войти молодые люди, поскольку это принесло бы пользу обществу и способствовало защите его будущего.

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