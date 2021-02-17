Стокгольм, , 13:55 — REGNUM В последнее время в Швеции активизировалась работа по обнаружению образцов мутировавших вариантовкоронавируса SARS-CoV-2. Следы новых штаммов коронавируса обнаружены уже по крайней мере в 20 из 21 региона Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Отмечается, что «британский» штамм SARS-CoV-2 является наиболее распространенным. Единственным леном Швеции, где каких-либо следов мутаций коронавируса выявлено не было, является остров Готланд, расположенный в Балтийском море.

По данным журналистов, ссылающихся на статистику Агентства общественного здравоохранения Швеции, в стране были 423 подтвержденных случая заражения мутировавшим вариантом SARS-CoV-2.

Однако поскольку сейчас анализируется лишь ограниченная часть положительных тестов на коронавирус, то данная цифра «не дает полной картины распространенности мутаций в стране».

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