Москва, , 13:50 — REGNUM Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников в 2021 году планируется провести не 5 апреля, как это было запланировано ранее, а 15 апреля. Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

«В подпункте 1.2 пункта 1 приказа слова «5 апреля 2021 года» заменить словами «15 апреля 2021 года», — говорится в документе.

Согласно проекту, изменения могут быть внесены в приказ «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)».

При этом дополнительные сроки для сдачи сочинения также предлагается сдвинуть с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 года.