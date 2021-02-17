Архангельск, , 13:49 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 175 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 73 архангелогородца, 45 северодвинцев, 13 жителей Мезенского района, 12 — Коношского. Новые случаи заболевания зарегистрированы также в Приморском, Вельском районах, в Новодвинске, Котласе и других муниципалитетах. На лечении с COVID-19 находятся 4340 человек.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Мурманской области, приехавшего в Поморье», — отметили в штабе.