Владикавказ, , 13:48 — REGNUM В Северной Осетии в 2020 году ухудшились демографические показатели. Так, в республике родилось на 461 ребенка меньше, чем годом ранее. Всего в РСО-Алании появились на свет 8206 маленьких граждан.

Показатель смертности, наоборот, вырос, составив 8441 человек против 7211 человек в 2019 году. Такие данные приводит «15-й Регион» на основании информации республиканского ЗАГСа.

Наиболее сильно снизились показатели рождаемости в столице республики, а также в Пригородном, Кировском, Правобережном и Моздокском районах. Рост показателей смертности отмечен во всех районах, кроме Ирафского.

Что касается соотношения заключенных браков и разводов, то по этому показателю в Северной Осетии все благополучно. Жители региона по-прежнему женятся чаще, чем разводятся — количество браков превысило численность разводов на 61%.

Однако в целом и свадеб, и разводов в 2020 году было меньше. Так, создали новые семьи 2840 пар, что на 12,3% меньше, чем годом ранее. Развелись 1759 пар против 1810 в 2019 году.