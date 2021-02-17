Стокгольм, , 13:50 — REGNUM В некоторых регионах Швеции число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией вновь начало расти после того, как оно оставалось на стабильном уровне в течение нескольких недель. Теперь риск третьей волны в стране считается еще более высоким. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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С 12 февраля Агентством здравоохранения Швеции было зарегистрировано еще 59 летальных исходов от COVID-19, общее число погибших во время пандемии в Швеции, таким образом, составило 12 487 человек.

«Мы находимся в ситуации глобальной пандемии, и даже несмотря на то, что количество еженедельных случаев заражений снижалось в течение последних пяти недели, речь по-прежнему идет об очень и очень больших показателях», — заявила в ходе очередной пресс-конференции Карин Тегмарк Виселл.

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