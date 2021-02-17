Нижний Новгород, , 13:46 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 февраля выявили 2234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 11 ноября. Накануне было выявлено 2264 новых носителя коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 504 284 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 419 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 294, в Пермском крае — 252, в Саратовской области — 224, в Пензенской области — 198, в Башкирии — 153, в Кировской области — 140, в Ульяновской области — 125, в Оренбургской области — 105, в Удмуртии — 94, в Татарии — 65, в Мордовии — 64, в Чувашии — 61, в Марий Эл — 40.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 92 137 случаев, в Саратовской области — 47 197, в Ульяновской области — 46 401, в Самарской области — 45 398, в Пермском крае — 44 390, в Оренбургской области — 36 509, в Пензенской области — 36 276, в Кировской области — 35 041, в Удмуртии — 27 195, в Башкирии — 26 994, в Чувашии — 20 787, в Татарии — 17 367, в Мордовии — 17 207, в Марий Эл — 11 385.

Полностью выздоровели 443 496 жителей округа, за последние сутки выписаны 2565 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9838 человек, за минувшие сутки скончался 62 житель Поволжья, накануне умерли 58 человек.

Значительное расхождение — более чем на 200 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 17 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 357 человек, в течение минувших суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 575 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в России с начала пандемии подтвержден 4 112 151 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 12 828 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 642 582 жителя России, за сутки выписаны 17 919 человек. 81 446 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 467 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 388 123 человека.