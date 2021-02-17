Сарагоса, Испания, , 13:45 — REGNUM Уже 17 февраля автономное сообщество Арагон начинает систематическую вакцинацию группы людей старше 80 лет (не проживающих в пансионах) в 23 медицинских центрах, а также ряда других групп населения. Всего этим группам будет распределено 5 304 дозы, из которых 1 800 — для людей старше 80 лет, пишет испанское издание Heraldo.

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Одним из первых, кто возглавит группу пожилых лиц, станет 81-летний Томас Рубио, который 16 февраля получил самый ожидаемый звонок в году. Медсестра из медицинского центра Вильярройя-де-ла-Сьерра связалась с ним, чтобы спросить, хочет ли он сделать прививку, и он, не колеблясь, ответил: «Я был бы очень счастлив. Чем раньше, тем лучше».

«Я знал, что вакцинирование уже началось, но я не думал, что это коснется меня так скоро», — сказал он.

Уже 18 февраля он переедет из Торрелапаха, муниципалитета, в котором он проживает, в клинику Вильярройя. Он сделает это со своей женой Росарио, которой еще придется немного подождать, чтобы сделать прививку, поскольку ей меньше 80 лет. С момента начала пандемии коронавируса пара не смогла попасть в Сарагосу, где проживают их дочери и внуки. Теперь Томас уверен, что скоро сможет посетить их, причем с максимальной безопасностью — привитым от COVID-19.

Другие, например, Андреса Инглес, все еще ждут приглашения. Этой женщине, которой в ноябре исполнилось 90 лет, три дня назад позвонили из ее медицинского центра в Сарагосе, чтобы спросить, не хочет ли она пройти вакцинацию. «Конечно, да» — сказала Андреса.

Требуется около 170 000 доз

Около 85 тысяч арагонцев принадлежат к группе людей старше 80 лет, поэтому в течение следующих нескольких недель потребуется около 170 тысяч вакцин для иммунизации против COVID-19. 17 февраля является официальным началом процесса, хотя оставшиеся дозы уже вводятся для иммунизации этой возрастной группы, поскольку центры самостоятельно управляют своими вакцинами. На данный момент DGA ввело 95 004 дозы препарата против коронавируса, 38 642 человек из этого числа уже привиты по второму этапу. Среди тех, кто уже был вакцинирован, есть 3888 лиц, подвергающихся особому риску в силу своего возраста, 33 018 человек, проживающих в пансионатах, 22 960 работников центров для престарелых и инвалидов, 24 167 специалистов разных областей и 8 506 врачей первичной медико-санитарной помощи и т.д.

Медицинский центр Parque Roma в Сарагосе станет одним из тех, в которых сегодня начинается систематическая вакцинация людей старше 80 лет. По словам Леандро Каталана, президента Союза врачей первичной помощи (Fasamet), начнется она в 12:00. В North Actur, например, эту группу планируется вакцинировать с 9:45 до 18:00, кроме перерыва с 13:00 до 15:00, и каждый день будет прививаться около 60 человек. Они будут входить через главный вход и выходить через заднюю дверь.