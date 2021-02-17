Пенза, , 13:47 — REGNUM В Пензе в микрорайоне «Тепличный» открыли новый корпус детского сада № 52 «Полянка». Возводить двухэтажное здание начали в августе прошлого года, а 1 февраля 2021 года дошкольное образовательное учреждение сдали в эксплуатацию.

Детский сад расчитан на 150 мест. В нем открыты 8 групп: четыре — для детей раннего возраста (ясельные), еще четыре — для детей постарше. На первом этаже нового корпуса, кроме групповых комнат, расположены медицинский и пищевой блоки, прачечная, методический кабинет, комната охраны труда и санузел для маломобильных групп населения. Музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты психолога, логопеда, интерактивного обучения и четыре группы для дошколят находятся этажом выше.

Здание огорожено забором со встроенными калитками, открывающимися с помощью магнитного ключа. На прилегающей территории размещены прогулочные веранды и игровое оборудование. Для обеспечения безопасности установлены современные системы пожарной сигнализации, наружного и внутреннего видеонаблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в декабре 2020 года жительница города Кузнецка обратилась с заявлением в прокуратуру о закрытии ясельной группы в детском саду. Сотрудники надзорного органа провели проверку данного факта и выявили нарушения прав детей на общедоступное дошкольное образование.

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