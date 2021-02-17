Омск, , 13:43 — REGNUM Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Омской области.

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Как сообщили ИА REGNUM 17 февраля в областном министерстве здравоохранения, прививку от коронавируса в регионе сделал 28 131 человек, в том числе двумя компонентами вакцины «Спутник V» привиты уже 7543 человека.

«Работа по вакцинации и формированию списков желающих привиться продолжается», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 17 февраля выявлено 39 799 носителей коронавируса. Выздоровели 28 034 человека, от коронавирусной инфекции скончались 1166 жителей региона.

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