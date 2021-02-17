Москва, , 13:42 — REGNUM Перепрофилированный для лечения ковид-пациентов центр пульмонологии московской ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова возвратится к обычному режиму работу. Об этом 17 февраля сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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"Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, после проведения специализированной санитарной обработки примет пациентов по основному профилю», — цитирует слова заместителя мэра сайт правительства Москвы.

По словам Раковой, медицинский персонал, работающий в центре, перед возвращением к прежнему режиму обслуживания пациентов пройдёт тестирование на COVID-19, а в помещениях медицинского учреждения проведут специальную санобработку.

Десятиэтажный корпус ГКБ оснащён современным оборудованием и располагает 226 койками общего профиля, а также 24 койками реанимации.