Элиста, , 13:41 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 17 февраля.

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За весь период пандемии в Калмыкии скончались 283 жителя, заразившиеся коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Калмыкии пошёл на спад. Заметно сократилась и нагрузка на моногоспитали, развёрнутые для ковид-пациентов.

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