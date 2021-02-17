Элиста, , 13:37 — REGNUM Ещё 54 жителя Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 17 февраля. Это на один случай заражения коронавирусом больше, чем днём ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

При этом число госпитализация пациентов с COVID-19 заметно сократилось. В настоящее время занято 593 койки в моногоспиталях. 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, около 110 человек находятся в стационарах для долечивания. На самоизоляции остаются 4 тыс. 63 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии установлено 18 тыс. 563 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 17 тыс. 445 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 53 жителя Калмыкии заразились коронавирусом