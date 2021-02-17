Москва, , 13:37 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов рассказал о новом виде мошенничества, с которым столкнулись пенсионеры, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Мошенники звонят пожилому человеку, обращаются по имени-отчеству и сообщают, что по «новому закону» пенсионеру положена солидная надбавка. И предлагают заключить договор с фирмой, которая возьмет на себя всю бумажную работу по требованию надбавки. Разумеется, услугу придется оплатить», — рассказал Миронов.

Расценки разные: где-то требуют 50 тыс. рублей за работу, есть случаи, когда гонорар исчисляется сотнями тысяч, но результат всегда один — после получения денег псевдоюрист перестает отвечать на звонки, а в офисе и таблички нет, говорит парламентарий.

«Стоит посоветовать пенсионерам избегать доброхотов, которые требуют денег за услугу. А если возникла необходимость проверить размер своей пенсии, обращаться только в проверенную правозащитную организацию, где подобного рода помощь оказывают безвозмездно», — рекомендует Миронов.

Он также напомнил, что созданные по инициативе партии и при поддержке президента РФ Центры защиты прав граждан на протяжении шести лет помогают российским пенсионерам восстановить справедливый размер пенсии.