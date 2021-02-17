Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростовской области число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 1 тыс. 888 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.

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Среди пациентов, находящихся на лечении в стационарах, 167 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

ИА REGNUM напоминает, что загрузка коечного фонда в Ростовской области в декабре 2020 года превышала 80%. На тот момент на Дону Всего была развёрнута 3 тыс. 451 койка для пациентов с COVID-19. В связи с высокой загрузкой больницы была поставлена задача создать ещё 345 мест для ковид-пациентов.

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