Черкесск, , 13:30 — REGNUM На Северном Кавказе закрыли из-за непогоды шесть горнолыжных курортов. Не прекращающиеся в течение нескольких дней снегопады вызвали угрозу схода лавин. В таких условиях работа канатных дорог и катание на лыжных трассах небезопасно, отметили в МЧС.

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Так, под запрет попала работа курортов в Приэльбурсье в Кабардино-Балкарии, турцентров «Домбай» и «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне и курорт в Дагестане, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о закрытии 14 февраля курорта «Эльбрус». Метеорологи делают прогноз о том, что циклон, распростершийся над Северным Кавказом, будет оказывать свое негативное влияние на регион еще не один день.

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