Оренбург, , 13:28 — REGNUM В Оренбурге группа преподавателей вуза подозревается во взяточничестве. По материалам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»), сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, педагоги получали от студентов незаконные денежные вознаграждения за обеспечение успешной сдачи зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний учебных дисциплин, а также за обеспечение успешной защиты курсовых работ.

Силовики провели 16 февраля масштабную операцию — 30 обысков по месту жительства и работы подозреваемых. Изъяты документы, предметы, технические носители информации, имеющие значение для дела.

Официальной информации о том, в каком конкретно вузе задержаны преподаватели, нет. Ранее «Эхо Москвы в Оренбурге» со ссылкой на собственные источники сообщило, что обыски прошли в оренбургском филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.