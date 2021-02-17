Уфа, , 13:30 — REGNUM Спортивного тренера осудили за совершение действий сексуального характера в отношении семилетней девочки в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в Калининском районе Уфы в детском центре подсудимый 36-летний тренер секции «Ушу» совершал в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера, выдавая свои действия за игру. При этом подсудимый просил ребенка никому об этом не рассказывать. Девочка отказалась от тренировок и рассказала все своей матери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал.

В результате суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Помимо этого, его лишили права заниматься педагогической деятельностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае завели дело о халатности после избиения ребёнка матерью