Грозный, , 13:20 — REGNUM В Чечне в 2021 году планируется переселить в новые квартиры 2093 жильца из аварийного фонда. Большинство из них в настоящее время проживают в Грозном — 1489 человек. Еще 604 человека нуждаются в переселении из ветхих домов в Надтеречном районе, сообщили в минстрое региона.

По данным замминистра строительства и ЖКХ ЧР Ахмеда Газалапова, на реализацию мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилья необходимо свыше 1,4 млрд рублей. Ведомство готовит заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Регионом взяты на себя обязательства о выполнении плана мероприятий, который был заложен до 2025 года включительно», — цитирует чиновника ИА «Грозный-Информ».

Напомним, обеспечение новыми квартирами жильцов, проживающих в ветхих домах, ведется по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Читайте также: В Чечне переселят из ветхого жилья 128 семей