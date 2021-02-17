Белгород, , 13:21 — REGNUM В Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области прокомментировали ситуацию с разрушенной квартирой пенсионерки в Белгороде.

В четырёхэтажном жилом доме №24 по улице Белгородского полка обновили кровлю, заменили внутридомовые инженерные системы, установили общедомовые приборы учёта. Со стороны собственников жилья претензий к качеству капремонта не поступало, отметили в Фонде, несущие конструкции стен и перегородок здания затронуты не были. Рухнувшие стена и пол в одной из квартир являются частной собственностью пенсионерки. У женщины есть заключение Воронежского регионального центра судебной экспертизы: ещё 21 февраля 2020 года было зафиксировано плохое техническое состояние помещения, но перегородка не является несущей и не относится к общему имуществу. Подрядчик предлагал белгородке бесплатно отремонтировать полы и укрепить стену, но через некоторое время, она настояла, чтобы рабочие ушли, не завершая работ, сообщает «БелПресса».

Как рассказывало ИА REGNUM, женщина записала видеообращение к мэру Белгорода Юрию Галдуну, утверждая, что разрушения в квартире произошли после начала капремонта дома. По решению главы города с ней встретились специалисты мэрии и Фонда ЖКХ, пенсионерке предложили бесплатный ремонт, но она пока «отказывается пускать представителей подрядчика в свою квартиру».

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