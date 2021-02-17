Черкесск, , 13:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии наградили двоих инструкторов по горнолыжным видам спорта, которые проявили героизм при сходе лавины в Домбае. Глава субъекта Рашид Темрезов вручил им благодарственные письма и памятные подарки.

Напомним, ЧП произошло 18 января 2021 года на горнолыжной трассе в курортном поселке Домбай. В результате схода лавины были разрушены несколько строений, под снегом оказались около десяти человек, один из которых погиб, остальных спасли. Двое инструкторов Аслан Джириков и Мурат Байрамуков спасли детей.

«Они сделали то, что должны были сделать. Они — настоящие мужчины, настоящие профессионалы. <…> Я обратился с ходатайством к министру по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации о награждении вас ведомственными наградами МЧС», — сказал во время встречи с героями Рашид Темрезов.

По его словам, спасители также получили в подарок от минспорта полную лыжную экипировку и подарки от мэрии города Карачаевска.

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