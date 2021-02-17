Москва, , 13:07 — REGNUM Пользователи портала «Госуслуги» могут стать жертвой мошенников. Мошенническая схема была обнаружена специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества в феврале 2021 года, сообщили ИА REGNUM в организации. В ней используется сразу несколько приёмов социальной инженерии.

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Злоумышленники пытаются с помощью оформленных в стиле портала «Госуслуги» писем о социальных выплатах, участии в розыгрыше или даже с угрозой «аннулировать доступ в случае отсутствия реакции» заманить пользователей на поддельный сайт.

«Содержание писем представляет собой одну из нескольких классических фишинговых схем. Качество текста в рассылке достаточно низкое, — пояснили в Роскачестве. — Он призван надавить на эмоции и побудить читателя к целевому действию: кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт (также имитирующий дизайн портала «Госуслуги»), на котором будут похищены персональные и платежные данные пользователя».

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Всего в категорию риска попали более 126 миллионов российских граждан, которые зарегистрированы на официальном интернет-портале «Госуслуги».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты Роскачества советуют не переходить на порталы (в том числе на сайты госуслуг и онлайн-магазинов) по внешним ссылкам из писем, даже если письма выглядят убедительно. А при малейшем сомнении отправить подобные письма в спам. Также рекомендуется пользоваться антивирусом.

«Схем онлайн-мошенничества — масса. Единственное ваше оружие, которое защитит от мошеннических сетей, — знание базовых правил цифровой грамотности и применение их», — подчеркнули специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Владимир Постанюк заявил, что мошенники становятся всё более изобретательными и на каждую новую попытку банков предотвратить хищение денежных средств путём блокировки подозрительных операций и счетов, придумывают новые способы обмана граждан.

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