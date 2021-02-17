Самара, , 13:08 — REGNUM 294 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 45 398 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие сутки была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19: 69-летня женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 59-летняя и 80-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего по области скончались 896 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с инфекцией 41 665 человек, в том числе 286 человек выздоровели за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 февраля по области за сутки было выявлено 297 случаев заражения коронавирусом.

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