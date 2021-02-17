Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли более 3,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 44 тыс. 310 человек, за сутки — 3 тыс. 519. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 8 тыс. 925 человек, за сутки — 1 тыс. 942», — уточнили в донском минздраве.

ИА REGNUM сообщало, что массовая вакцинация от COVID-19 в Ростовской области стартовала 18 января. В Ростовскую область было доставлено немногим менее 83 тыс. доз антиковидной вакцины. За весь период на Дону планируется привить более 2 млн человек — порядка 60% от общей численности населения.

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