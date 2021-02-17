Магнитогорск, Челябинская область, , 13:03 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области задержана замначальника подразделения одного из районных отделов полиции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Женщине вменяют получение взятки. Также возбуждено уголовное дело против руководителя одной юридической компании, его обвиняют в даче взятки. Следователи считают, что в 2020 году сотрудница полиции получила от главы юрфирмы 70 тыс. рублей за то, чтобы не проводить проверки. соблюдения миграционного законодательства иностранцами, которым он оказывал услуги.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Вместе с представителями управления собственной безопасности областного главка МВД России они осуществляют по делу оперативное сопровождение. А сотрудник СКР собирают и закрепляют доказательства. Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и об избрании меры пресечения.